homify 360°: la ristrutturazione di una casa a Napoli

Prima di entrare in casa ci godiamo il panorama. Il palazzo dell'Ottocento ospita la veranda dell'attico che in fondo incrocia, in un gioco di prospettive, la cupola in vetro e ferro della Galleria Umberto I. Da questa posizione è possibile avere un'ampio panorama della città, dal porto al Palazzo Reale, dal Vesuvio fino al Teatro San Carlo.