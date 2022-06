7 idee per salvare spazio in una camera da letto piccola

La camera da letto è la zona più intima della casa, dove si dorme, ci si rilassa e si prepara il proprio look per affrontare un nuovo giorno. Se lo spazio a disposizione è piuttosto ridotto bisogna ottimizzarlo e organizzarlo con gusto e con criterio, per non rischiare di sovraccaricarlo e di renderlo poco pratico e funzionale. Questo non significa rinunciare a oggetti ed elementi importanti e utili ma saperli collocare nel modo giusto seguendo dei semplici consigli. Di seguito alcune idee per ottimizzare spazio in una camera da letto piccola.