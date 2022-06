7 utili consigli per progettare una cucina piccola

Per far sembrare più grande la cucina meglio lasciare le pareti bianche o scegliere colori chiari per muri e mobili in modo da dare ampiezza e luminosità. Vicino ai fuochi e al lavello sarebbe opportuno utilizzare il vetro opaco o le piastrelle: daranno un effetto di modernità e design alla cucina e, soprattutto, eviteranno che i muri si sporchino durante la cottura dei cibi. Lo stesso colore e stile possono essere usati per gli infissi e per i mobili, in modo da ottenere un aspetto più uniforme e omogeneo della stanza.