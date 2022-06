La decorazione delle pareti: idee a colori

Perché usare il colore nelle nostre case? Semplicemente perché i colori hanno due poteri, il primo è di influenzare il nostro umore e il secondo è quello di cambiare le proporzioni. Se desiderate espandere o schiarire le vostre stanze, scegliete il colore giusto e avrete trasformato la vostra casa con pochi colpi di pennello!

Rosso, blu, giallo, verde? Che colore si adatta meglio alla decorazione dei vostri interni? La pittura per le pareti è una scelta spesso ardua e naturalmente dipende in primo luogo dal vostro gusto e dalla vostra personalità. Altri importanti elementi da considerare sono la luminosità e la superficie delle vostre pareti e l'effetto che si desidera per i vostri ambienti domestici.

Infatti, i colori scuri come il grigio e il nero porteranno un tocco di eleganza per le vostre stanze. Il bianco invece, sarebbe un'ottima scelta per illuminare la vostra camera da letto. I colori beige, marrone e verde creano un ambiente tranquillo per il vostro bagno. A voi quindi, fare la scelta più adatta. Divertiti quindi con una tavolozza di colori che va dalle tonalità`più sgargianti o toniche, fino a quelle neutro o pastello, al fine di creare un luogo armonioso che possa davvero farvi sentire a casa.

Lasciatevi ispirare e scoprite le nostre idee a colori in questo articolo che vi aiuterà a selezionare i toni perfetti per le vostre pareti: pitturare casa non è mai stato così divertente! Iniziate dunque questo viaggio dal verde, un colore da sempre sinonimo di relax e calma interiore.