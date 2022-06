Ufficio postale diventa villa effetto wow!

Non è sempre facile garantire la luce sufficiente alle camere da letto, soprattutto quando l’abitazione dispone di un tetto a falde, come in questo caso. Per ovviare a tale problema, vi si possono inserire dei lucernari e prediligere colori chiari per tinteggiare le pareti e se la stanza presenta dimensioni esigue, bisogna optare per un mobilio essenziale, così da avere più spazio per muoversi.