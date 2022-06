7 piccole, grandi idee shabby chic per rinnovare la tua casa

Sogniamo una cucina in stile shabby chic, ma al momento non intendiamo affrontare la spesa per un nuovo arredo? Con qualche semplice mossa potremmo regalare alla nostra cucina un delicato tocco shabby senza spendere una fortuna.

Per esempio, potremmo incominciare dal piano di lavoro: perché non sostituire il piano attuale con uno in legno grezzo? Se non in tutta la cucina, magari solo sul banco dell'isola. Naturalmente, poiché il legno teme l'umidità, il consiglio è di scegliere un materiale trattato appositamente per poter essere utilizzato in cucina.

Poi potremmo sostituire anche i rubinetti del lavabo e passare con una mano di bianco alcuni mobili: non sarà necessario dipingerli tutti, basterà trattare solo alcuni.

L'idea da copiare

Puntiamo su accessori e utensili, per creare una suggestiva atmosfera shabby chic: taglieri in legno in vista sul bancone, oggetti in rame, vasi in stagno, stoviglie in porcellana bianca, tanto per fare qualche esempio.