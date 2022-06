7 irresistibili cucine dallo stile classico

Siamo affascinati dalle cucine dalle linee classiche, ma temiamo che possano essere poco adatte per lo stile di vita contemporaneo? Scegliamo una cucina in stile classico, caratterizzata da dettagli moderni, come per esempio, un piano di lavoro colorato o realizzato con materiali innovativi come l'okite o il corian. Potremmo prendere spunto da questa affascinate proposta di ARCHBCSTUDIO e copiare l'idea di accostare alla candida cucina in stile Old England elementi moderni come il lampadario a sospensione realizzato con una lastra di cristallo temprato o gli sgabelli in acciaio.

Il dettaglio irresistibile

Puntiamo anche noi sul contrasto black&white, come ci suggerisce questa immagine, per creare un ambiente romantico ma al tempo stesso contemporaneo, perfetto per abitazioni di ogni stile: dalla villa di campagna all'appartamento in città di una giovane coppia.