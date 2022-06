Un miracolo di stile in un seminterrato

I progetti di “Prima e dopo” sono sicuramente i più coinvolgenti per coloro i quali si ritengono più curiosi. Testare con i propri occhi i cambiamenti che una ristrutturazione apporta in una casa è quasi emozionante. Quello che prima era vecchio, fatiscente o semplicemente old style, infatti, si trasforma sistematicamente in un sogno di vita moderno, elegante e creativo.

Per il libro delle idee di oggi abbiamo deciso di presentarvi un progetto moderno e sbalorditivo, realizzato dai nostri esperti giapponesi dello studio di progettazione Shoei Design, i quali per mostrare ai potenziali clienti e gli appassionati di design ciò che è possibile ottenere con una buona ristrutturazione, si sono occupati della riprogettazione di due locali seminterrati a Kofu. Si tratta di un piccolo appartamento che è stato trasformato in uno showroom elegante dove oggi si tengono, tra l’altro, anche dei corsi di cucina.