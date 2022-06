10 must per una deliziosa casa in stile parigino

Dulcis in fundo? L'aggiunta di stile ispirata alle creazioni del noto Philippe Starck. Classico non significa infatti noios: ecco perchè regalare un tocco eclettico alle stanze può garantire la riuscita estetica e mozzafiato di una casa. Impariamo allora da un fuoriclasse che ha firmato e continua a firmare linee in collaborazioni con le aziende del settore. Un piccolo esempio è, in proposito, Flexible Architecture pensata per Ceramica Sant'Agostino, una collezione di piastrelle ceramiche dal carattere forte ed estremamente innovativo, in grado di affermare una nuova visione nel panorama progettuale: la piastrella abbandona la tradizionale funzione di semplice rivestimento decorativo, affermandosi come parte integrante dell'architettura. La fuga, fino ad oggi considerata un elemento da nascondere o eliminare, assume una connotazione nuova, diversa, materica, fisica, trasformandosi essa stessa in elemento decorativo modulare.