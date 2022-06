La pergola rustica per un terrazzo da sogno!

Ponte tra interno ed esterno, il terrazzo è l'ambiente ideale della casa in cui trascorrere una piccola pausa dalla routine quotidiana e trovare relax senza compromessi. Adibirlo quindi a vero antro di benessere dotandolo di tutti i comfort possibili, passa anche attraverso la ricerca della pergola perfetta. Addossata o free standing, in legno o metallo, questa peculiare struttura non rappresenterà solo una piacevole componente dello spazio outdoor ma costituirà un prezioso alleato funzionale per il tempo libero open-air. Adibita ad angolo living, a sala da pranzo, o semplicemente eretta come riparo della terrazza dal sole e dalla pioggia, la pergola è perciò un asso nella manica efficace per chiunque voglia fruire in tutta comodità di ogni metro abitabile della propria casa.

Se state pensando di costruirne una ex-novo o di ristrutturare un vecchio terrazzo, non potrete davvero perdervi i prossimi 6 meravigliosi progetti rustici dal sapore rustico e accogliente.