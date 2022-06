homify 360°: una casa sulla spiaggia di Paraty

Allora siete pronti a partire? Oggi homify vi porta infatti in uno dei paesi che da sempre rivestono più fascino nell'immaginario collettivo di europei e non, il Brasile: ovvero, una natura per molti versi ancora incontaminata, e colori e suoni unici che si fondono in uno dei mix culturali ed etnici più diversificati al mondo.

Nello stato di Rio de Janejro in particolare, una cittadina coloniale, antico porto per il traffico portoghese sul cammino dell'oro , emerge per la bellezza della sua natura e delle sue spiagge. Paraty è infatti quello che si potrebbe definire, senza paura di cadere nella banalità delle frasi fatte, un angolo di paradiso a metà tra due fiumi, che, abitato originariamente dagli indigeni Guaianas, si estende fino al'oceano. Oggi questa città è una delle località turistiche più rinomate in Brasile, anche grazie alla lungimiranza dell'amministrazione comunale, che oltre a valorizzare le bellezze naturali del luogo si cura di organizzare eventi culturali come l'apprezzato Jazz Festival.

Una delle sue stupende spiagge, all'ombra delle montagne rivestite da un' esuberante vegetazione, è stata anche eletta dallo studio d'architettura MK2 come scenario perfetto di una piccola opera moderna di ingegno architettonico. Due parallelepipedi di pura armonia geometrica in calcestruzzo lasciato a vista si sovrappongono, integrandosi con coerenza nella roccia del litorale brasiliano e delineandosi come un gioco di solidi equilibri, installato sulla particolare configurazione del terreno. Le immagini però restano sempre la più eloquente esplicazione. Non ci resta quindi che invitarvi in un piccolo tour guidato alla scoperta di questa perla di moderno design.. pronti allora ad entrare in un vero e proprio sogno ad occhi aperti?