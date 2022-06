L'open space perfetto per una famiglia

L'idea alla base di questo progetto è la condivisione, la compagnia della famiglia. Inizialmente gli spazi erano frammentati, sia in verticale che in orizzontale, ma il committente ha voluto fondere il tutto in modo che i membri della famiglia potessero trascorrere insieme più tempo possibile. Il progetto è dello studio londinese CATO creative, specializzato in progettazione residenziale. Siete curiosi di vedere come il team ha sviluppato le richieste del cliente? Andiamo a fare un giro!