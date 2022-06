Come progettare un soggiorno piccolo ma accogliente

Il salotto sembrerà più ampio se si crea un’area a triangolo tra divano, un tavolino al centro e un divanetto. I piani di appoggio sono parte integrante del soggiorno, elementi necessari per permettere le attività consuete che in questo ambiente si svolgono. L'importante è non riempirli troppo in modo da evitare disordine e caos e mantenerli puliti, per garantire maggiore funzionalità e praticità.