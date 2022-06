Case moderne: gli interni

Dal grande al piccolo. Oggi vogliamo confrontare due progetti che ci hanno stupito per il design d’interni che ha messo in campo idee e stile insieme. Due appartamenti confortevoli, dalla filosofia pressoché simile, ma che si sviluppano in relazione agli spazi a disposizione, e spesso la differenza è solo lì. L’organizzazione serve per avere un arredamento giusto, equilibrato, che sappia sfruttare al meglio i volumi dell’abitazione, che sia in grado di lasciare spazi vuoti da riempire con la vita di tutti i giorni, o non troppi angoli pieni di confusione.

Lo stile poi è importante. L’ondata minimalista sembra non arrestarsi, e a noi di homify va più che bene visto che siamo amanti del genere, con un bianco che s’impone su tutto, meno che su certi elementi che servono per creare un contrasto cromatico fondamentale, come il pizzico di sale nei dolci. All'architettura poi il compito di gestire la luce. Per quanto un appartamento possa essere confortevole, senza l’illuminazione naturale adeguata non c’è soluzione che tenga: il sole scandisce i ritmi, cambia d’umore, è vitale per le nostre attività e il nostro benessere. I due progetti che vi stiamo per presentare uniscono l'eleganza con la semplicità, per ambienti non banali, adatti alle esigenza della vita contemporanea.