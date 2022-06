Quando un semplice ampliamento può cambiare tutto!

I materiali sono stati scelti molto accuratamente per esaltare la luminosità di questo spazio. Quasi tutti gli elementi sono bianchi e ci sono superfici lucide e riflettenti, come quella del pavimento e del piano di lavoro. In questo modo, oltre ad avere un chiaro beneficio a livello visivo, anche lo stile risulta più sofisticato, richiamando le atmosfere dei loft di New York. Unico elemento in contrasto è il tavolo da pranzo, in legno, con sedie color tortora. Questa parte ha un risalto totale e conferisce una nota di calore a tutto l'insieme.