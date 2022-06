Il termovalorizzatore di Poggibonsi

Oggi vogliamo parlare di ambiente e natura, mettendo da parte per un attimo normali abitazioni o case ecologiche di cui spesso ci occupiamo, per focalizzarci maggiormente su un altro aspetto che riguarda lo stesso argomento: quello dei rifiuti. Esistono diverse soluzioni per il loro smaltimento, il riciclo principalmente, ma non a tutti i generi di rifiuti è concessa una nuova vita. Abbiamo spesso letto di inceneritori e termovalorizzatori, ma come spesso accade, dopo un po’, si è iniziato a fare confusione tra tutti questi termini usati dai titoli dei giornali e dalla televisione. È necessario quindi fare un po’ di chiarezza prima di poter affrontare propriamente questo argomento:

- Gli inceneritori sono degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti che prevedono la distruzione degli stessi grazie a un processo di incenerimento. Per fare ciò, i rifiuti vengono organizzati e stoccati escludendo accuratamente ogni tipo di materiale che potrebbe produrre un fumo dannoso. Dopo questa operazione, i fumi della combustione dovrebbero essere monitorati attentamente e filtrati per avere il minor impatto possibile sul territorio circostante. La paura rispetto questi impianti è sempre relativa alle possibili malattie conseguenti a questo processo. Gli studi condotti per ora non hanno fornito dati certi sui quali poter capire se c’è un elevato rischio o meno.

- Con il termine termovalorizzatore intendiamo impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi che sfruttano ugualmente l’incenerimento di questi, ma non solo con lo scopo di ridurre i volumi dei rifiuti stessi. In questo caso si sfrutta il calore sprigionato dalla combustione per produrre energia elettrica. Le turbine sono messe in moto dal vapore generato dal calore. Queste strutture hanno gli stessi punti critici degli inceneritori, pur rappresentandone l’evoluzione.

Purtroppo, che sia un soluzione giusta o meno, bisogna ricordare che non tutto si può riciclare e che servirebbe una raccolta differenziata efficiente, con impianti di compostaggio che in Italia sono ancora un miraggio. Nel frattempo, non restano che le discariche oltre ai termovalorizzatori, una soluzione che con i casi venuti alla cronaca in questi anni, si è rivelata la peggiore di tutte.