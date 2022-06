Librerie di puro design

Anche le librerie nel tempo stanno cambiando forma, colore e persino funzione. Oggi ci dedicheremo proprio a questo tipo d'arredamento: librerie e scaffalatura di puro design. L'inverno è alle porte e non è difficile immaginarci in soggiorno, vicino al nostro amato divano e camino, con i nostri scrittori preferiti. E così ci tuffiamo tra le pagine di una storia d'amore di Márquez, di un'avventura di Hemingway o di una dettagliata descrizione di Dostoevskij. Tra le nostre mani possono passare i migliori della letteratura, mai poi dove posizionarli? Nella nostra amata libreria ovviamente.

Librerie dai mille spazi e più capienti che mai, anche se c'è chi oggi vorrebbe disfarsi di tanto ingombro . La diatriba tra e-book e libri cartacei oggigiorno è più viva che mai. Nelle nostre case forse ha senso salvare un po' di spazio, ma ridurre tutta la nostra libreria ad uno strumento digitale sembra assurdo: in fondo questo mobile è fatto per conservare e anche un po' per mostrare chi siamo e cosa preferiamo, infatti, i nostri capolavori preferiti possono dire molto su di noi come persona. Sono mille i motivi per cui continuiamo ad amare il cartaceo pur essendo un magazine on-line: l'odore della carta, i segni del tempo sulle pagine, una cronologia di oggetti fisici, i libri, che ci fanno ritornare alla mente il luogo ed il periodo durante il quale li stavamo leggendo. D'altra parte, ignorare completamente la tecnologia è stupido. Vediamo quindi l'e-reader come uno strumento utilissimo in altre situazioni, pensiamo ad esempio a quando siamo in viaggio: se siamo dei lettori accaniti della saga di Harry Potter, sarà molto difficile far entrare tutto in valigia, e così ecco questa invenzione può venirci in aiuto, evitando di sovraccaricare il nostro bagaglio.

Come ben si nota, siamo dei fan delle grandi librerie in casa, ma anche delle soluzioni semplici e piccole che ci portano l'intuito e i progetti dei nostri architetti e designer. Continuando a stare sul nostro divano, ecco per voi una panoramica su tutte le forme nuove che la libreria sta assumendo, un arredo che oramai non si presta solo ad ospitare libri, ma anche tutta una serie di oggettistica che trova posto gradito su questi mobili. Quindi la libreria diventa lo scaffale per tutto ciò che amiamo esibire: le foto della nostra prima vacanza di famiglia, i premi del nostro piccolo campione di karate, i piccoli souvenir presi in vacanza alle Barbados, oppure quell'oggetto tanto caro alla nonna. In fondo, in ognuno di noi si nasconde un piccolo collezionista, soprattutto di emozioni e ricordi.