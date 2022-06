​Sette stanze per sette vizi capitali

Nella morale cattolica la superbia è il peggiore dei vizi, poiché con questo sentimento si tenderebbe a mettersi sullo stesso livello di Dio, considerarlo quindi inferiore a come dovrebbe essere considerato. Non a caso nella dottrina cristiana è proprio la superbia il peccato di cui si sono macchiati sia Lucifero sia Adamo ed Eva.

Il superbo tende a comportarsi in maniera malvagia perché ritiene di essere al di sopra degli altri degli altri: quale ambiento domestico migliore ad esercitarla se non la terrazza. Su di una terrazza posssiamo ergerci al di sopra del mondo e guardare tutti dall'alto in basso, con un senso di dominio. Superbamente dominiamo il paesaggio all'intorno, che possiamo abbracciare con tutto lo sguardo mentre in giornate luminose co sembra di poter toccare il sole con un dito.

Che dire? Davvero un vizio del tutto gratificante.