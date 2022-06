Il giardino e il terrazzo: idee interessanti

Molto spesso ci si trova a vivere in città più per esigenza che per piacere. Molto spesso capita che una volta raggiunta la pensione o che i ragazzi sono diventati indipendenti, si decida di spostarsi verso la campagna per godere di una proprietà con giardino. C'è anche chi la casa con il giardino ce l'ha da sempre e non ha nessun problema nel passare qualche minuto in più in mezzo al traffico, piuttosto che rinunciare ad uno spazio verde privato. Oppure c'è chi del giardino non se ne fa nulla, perché preferisce dominare la città dall'alto e quindi opta per una terrazza da riempire di piante, fiori, un grande tavolo e un barbecue per grigliare in compagnia durante le calde giornate estive. Ad ogni modo, terrazzo o giardino che sia, uno spazio all'aperto collegato alla nostra abitazione è un toccasana per il relax quotidiano: senza dover uscire dalla proprietà si può godere dei rumori della natura, leggere un libro coccolati dalla brezza dei mesi più caldi o organizzare un pranzo destinato a durare fino a tarda notte in compagnia dei nostri affetti.

Probabilmente vi starete domandando come mai, a metà settembre, siamo ancora qui a parlare di giardini, noncuranti dell'autunno alle porte. Beh è semplice: perché se è vero che giardini e terrazze sono ambienti vissuti principalmente durante il periodo caldo dell'anno, è anche vero che in inverno si può disporre di questi spazi. Certo sappiamo che il tempo trascorso all'aria aperta sarà sicuramente inferiore a quello speso durante l'estate, o durante la primavera, ma dobbiamo ricordare anche che in Italia, abbiamo differenze climatiche importanti tra nord e sud e quindi chi abita nel Meridione avrà maggiori possibilità di usare il proprio giardino o la terrazza anche in dicembre, a differenza di chi invece sta al nord. Ad ogni modo, settembre rimane un mese nel quale chi dispone di uno spazio aperto continua a sfruttarlo, perché le giornate sì, si sono rinfrescate, ma non a tal punto da costringerci a passare più tempo in casa piuttosto che fuori.

Argomento di oggi saranno quindi i giardini e le terrazze e come allestire questi spazi nel migliore dei modi, personalizzandoli in base alle esigenze e ai gusti personali. Ovvio è, che se vogliamo rendere il nostro spazio all'aperto un luogo magico e di grande impatto visivo, dovremo lavorarci parecchio su, perché non si tratta solamente di comprare un tavolo, qualche sedia, una griglia e un ombrellone, si tratta principalmente di realizzare un giardino o una terrazza che sia prima di tutto un luogo dove poter trovare la pace all'interno della vita frenetica cittadina. Un angolo di paradiso proprio a casa nostra, dove poter staccare la mente dopo la lunga giornata lavorativa o durante il week end.