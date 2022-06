7 idee per organizzare al meglio lo spazio in giardino

Chi ha la fortuna di possedere un giardino o un terrazzo sa di avere a disposizione una vera e propria stanza in più, che si sfrutta volentieri soprattutto nelle sere d’estate o nei tardi pomeriggi d’autunno, quando fa piacere stare all'aria aperta. Occorre però organizzare con criterio e ordine lo spazio esterno che si ha a disposizione, decidere l'uso che se ne vuole fare, se sfruttarlo come zona relax oppure se si vuole destinare una parte alla coltivazione di ortaggi e verdure. In ogni caso bisogna studiare l'arredamento e gli accessori che si vogliono introdurre per renderlo funzionale, accattivante e piacevole.Di seguito alcuni consigli per organizzare al meglio lo spazio in giardino.