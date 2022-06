Rustico moderno: la combinazione vincente

Abbiamo la fortuna di possedere un soggiorno con rustiche travi a vista? Arrediamolo con mobili contemporanei e diamo così vita a un raffinato mix di stili. Potremmo per esempio scegliere un divano dal design moderno, come propone l'Arch. VIVIANA PITROLO in questa immagine: un elegante soggiorno caratterizzato da tipici rivestimenti in stile rustico, come le travi in legno grezzo, il parquet per il pavimento e le pareti in pietra, ma arredato con gusto minimalista -a cominciare dal grande sofà bianco disposto ad angolo- per un risultato finale di grande impatto visivo.