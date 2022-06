Come rinnovare il bagno senza spendere un capitale

In bagno lo specchio non può mancare. Elemento utile e indispensabile, completa l’arredamento del bagno e, per questo, va scelto con molta cura. Per deciderne forma e misure è necessario tener bene conto delle proporzioni: lo specchio non deve essere né troppo grande, ma nemmeno troppo piccolo rispetto alle dimensioni dell’ambiente, della parete dove verrà appeso ma anche del lavabo che in genere è installato sotto.È anche importante che sia in armonia con lo stile e i colori di sanitari e mobili del bagno, compresi quelli di accessori, rivestimenti e pareti.