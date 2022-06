La casa di una famiglia moderna e sofisticata

È incredibile come l'architettura possa trasformare o almeno influenzare la vita delle persone! Dopo tutto gli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo sono ambienti che qualcuno ha progettato per noi, sono il risultato di un lavoro di design, dunque è essenziale che le scelte progettuali vengano fatte tenendo in grande considerazione le esigenze e la personalità del cliente. Il progetto che vedremo oggi è proprio un esempio di come il design possa essere studiato con il preciso scopo di migliorare la vita dei suoi fruitori.

Il progetto è dello studio Meier Architekten e riunisce diverse esigenze, gli spazi sono luminosi, eleganti, accoglienti… insomma, siete curiosi di visitare la casa?