La casa dalla bellezza prorompente

La bellezza di una casa non è solo una questione di arredo, ma si evince da una combinazione ben più complessa di variabili che non è mai la stessa, e che non è prestabilita, bensì casuale e spontanea, e che deriva da una progettazione ben costruita, talvolta anche fortunata.. perché infondo si sa, la bellezza il più delle volte è soggettiva,e genera de emozioni intime e inspiegabili ad ognuno e in modo diverso. Perciò non esiste uno stile giusto, così come non ne esiste uno sbagliato, quello che conta è il buon gusto nella scelta degli elementi. Il resto viene da sé..

Quella che stiamo per presentarvi è una casa dal carattere molto particolare. Si tratta di una costruzione esternamente decisamente moderna, ma che al suo interno nasconde delle vere sorprese.. quindi, tenetevi pronti a restare di stucco e godetevi questo progetto firmato Camila Castilho, un architetto e interior design di Pindamonhangaba, uno dei comuni dello stato di San Paolo in Brasile.