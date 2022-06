Luminoso ed elegante: un appartamento bellissimo

E allora lasciamoci guidare dal percorso dettato dalla pavimentazione e inoltriamoci nella zona notte. La luce ci accompagna come per segnarci la strada, per poi esplodere nelle stanze dove si trovano le porte finestre. Un’altra costante è il bianco che ancora una volta caratterizza le pareti e le armadiature a muro che sono state strategicamente sistemate nel corridoio in modo da non togliere spazio alle stanze. A dividere il corridoio dalla prima stanza da letto troviamo infatti un setto centrale alle spalle del quale è stato sistemato un armadio a muro. Il percorso scuro nel frattempo ci indica un altro ingresso..