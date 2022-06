Arreda il tuo nuovo monolocale in 6 semplici mosse

Anche se la nostra casa è costituita da un ambiente monolocale, il consiglio è di suddividerlo in queste 3 principali aree funzionali:

- Zona cucina-pranzo

Nella zona destinata alla cucina potrebbe essere utile inserire un banco isola, per delimitare quest'area e al tempo stesso disporre di un pratico tavolo.

- Zona relax

Creiamo un piccolo angolo dedicato al riposo e allo svago. A seconda dei nostri gusti e dello spazio a disposizione potremmo optare per un comodo divano a due o tre posti, piuttosto che magari per un paio di piccole poltrone di ispirazione vintage, perfette per regalare un tocco di ricercatezza all'ambiente.

- Zona notte

Se possibile, dedichiamo al letto un angolo appartato della stanza, magari separandolo con un elemento divisorio come un separè piuttosto che una libreria, in modo da garantire un minimo di privacy. Oppure, se le altezze lo consentono, una buona soluzione potrebbe essere quella di costruire un soppalco, come vediamo in questa elegante proposta. In questo modo otterremo più spazio e al contempo potremo organizzare con maggiore fluidità la suddivisione delle diverse aree dell'appartamento.