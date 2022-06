5 fantastiche ristrutturazioni in legno

Contrariamente al progetto appena presentato, in questo caso di addizione, in cui è sempre protagonista il legno, l'estensione del fabbricato avviene sul piano verticale. Disegnato dallo Studio di Architettura Daniele Menichini il progetto prevede il recupero e la trasformazione dell’ultimo piano di un edificio a uso residenziale attraverso la realizzazione di un corpo di fabbrica aggiunto sul sedime di una terrazza a tasca, ricavata sul tetto dell'edificio.

Il nuovo volume scatolare si apre sul fronte principale con una grande vetrata, che inquadra il paesaggio circostante come un grande cannocchiale. La versatilità e la leggerezza del legno hanno facilitato notevolmente il nuovo inserimento, permettendo di costruire un volume generoso che però non grava in maniera eccessiva sulla struttura portante sottostante. Ai lati della nuova costruzione due elementi pergolati, anch'essi in legno, permettono di godere in maniera più ricca degli spazi aperti delle terrazze.