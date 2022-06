Una casa a cui non manca nulla!

Il soggiorno è uno spazio ampio ed estremamente accogliente, in cui il legno diventa protagonista. Il parquet, dalla posatura molto particolare, che lascia risaltare i giunti tra le varie lamelle di legno, è il pavimento perfetto per rendere un ambiente caldo. La parete verticale che accoglie il televisore rafforza ulteriormente questa sensazione, dando vita ad un'atmosfera davvero avvolgente! Gli arredi sono bianchi, per dare la massima luminosità.