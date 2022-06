​Soggiorno+cucina: 5 indimenticabili ristrutturazioni

Non è sufficiente unire due spazi come la cucina e il soggiorno tramite l'abbattimento di un setto murario, occorre anche definire come tracciare la nuova suddivisione. L'organizzazione degli spazi è infatti un elemento fondamentale in qualsiasi tipologia di cucina e diventa ancor più cruciale in una cucina open space, dove spesso a la quantità di spazio risulta ridotta o comunque va condivisa con il soggiorno, senza che si generino confusioni tra le parti. Al di là delle diffuse disposizioni in linea o a “L”, una efficace soluzione distributiva per gli open space è costituita dall'aggiunta come filtro con lo spazio del soggiorno.di un elemento a penisola o a isola.

Progettato dallo studio di Londra Cato Creative, l'open space illustrato nell'immagine sopra sfrutta l'uso di un'isola come elementi di transizione tra i due ambienti, mettendo a disposizione degli abitanti un grande piano di lavoro, che nello stesso tempo può anche fungere da base per la sosta e la convivialità.