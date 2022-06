Una casa semplice che soddisfa ogni desiderio

Ecco una vista dell'esterno. Non è certo la tipica casa che ci aspettiamo di trovare in Spagna, piuttosto sembra di essere in America del Nord o in Canada. I tetti a falda ricordano immediatamente regioni a clima freddo, con la neve, e invece siamo nella terra del sole! Questo contrasto è originale e inaspettato. Innegabilmente la casa con il tetto a falda è molto vicina all'archetipo di casa che tutti abbiamo in mente e questo rende questa abitazione senza dubbio molto più familiare e invitante. Il rivestimento costituito da assi in legno orizzontali fa il resto, è un tocco impeccabile!