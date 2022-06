Flessibili, insolite, straordinarie mensole in legno

Dieci idee inedite per le vostre mensole in legno: è l'obiettivo di questo post. Abbiamo scovato per voi le soluzioni che designer e architetti di tutto il mondo hanno studiato per ogni stanza della casa. Troverete mensole in legno per il bagno, per la camera, per il soggiorno, per l'ufficio. Ma dimenticate la tradizionale mensola a L, quei piani lineari col loro supporto ancorato al muro. Quelle che vi proponiamo sono mensole in legno super originali. Per forma, per stile, per come il legno viene trattato ed impiegato. Troverete idee da acquistare ma anche, e soprattutto, da copiare! E quella parete che proprio non sapevate come arredare, vivrà una nuova vita!