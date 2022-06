Come trasformare la soffitta in una mansarda abitabile

Abbiamo visto come l'isolamento termico sia indispensabile per rendere vivibile la nuova mansarda. A questo però non si può non aggiungere anche quello acustico.

Vale lo stesso discorso fatto poc'anzi: il sottotetto esistente è privo di ulteriori coperture, ma se si vuole ricavare una stanza, magari anche una nuova camera da letto o uno spazio dedicato a letture e relax, è opportuno foderare il nuovo ambiente al fine di ottenere un isolamento acustico ottimale. Per ottenerlo non occorre far altro che fare l'intervento prima di ogni rifinitura degli interni.

Oggi è molto più semplice grazie alle nuove tecnologie. È possibile quindi trovare in commercio pannelli fonoassorbenti a prezzi modici, oppure installare coperte di lana di roccia, molto efficaci, che peraltro garantiscono anche sicurezza poiché ignifughe.

Adesso ci sono tutti gli elementi per creare una mansarda da sogno… non resta altro che cominciare!