Top 5 degli appartamenti total white più belli

Elegante e luminoso, il bianco rende brillante e sofisticato tutto quello che ricopre, prima fra tutti, la casa. Arredare in total white diventa perciò sempre una buona idea da sfruttare sia nei contesti dalla metratura generosa e strutturata in open space, che negli ambienti più ristretti. Gli stili di tendenza ne hanno fatto un vero e proprio credo, a partire dal minimalismo e dalla corrente scandinava, sino ad arrivare allo shabby e all'estroso new-age. In ciascun ambito, il bianco rimane costante e protagonista indiscusso della scena domestica, rivisitato in chiave più o meno contemporanea, ma di certo mai messo in secondo piano. Scacciare la monotonia è, al contrario di quel che si può pensare, semplice e veloce, pur facendo un uso massiccio delle palette neutre in tutte le loro sfacettature: aggiungere un piccolo tocco in contrasto, potrà infatti arricchire di connotazioni tutto lo spazio, elevando anche il più basico interior design a incantevole modello abitativo.

Vediamo allora 5 progetti degni di nota per struttura, uso dei materiali e disposizione dei mobili, rigorosamente in bianco!