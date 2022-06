5 ristrutturazioni superlative con demolizioni murarie

La casa oggi è sempre meno concepita come un'entità finita ma come un organismo capace di mutare più volte nel corso della propria esistenza. Chi di noi non ha immaginato, almeno una volta nella vita di abbattere quel muro che separa la cucina dal soggiorno o la camera dal corridoio per ottenere un ambiente nuovo, più fluido e arioso?

Questo Libro delle Idee fa dunque per voi!

Scorrendolo potremo scoprire cinque progetti di ristrutturazione che hanno fatto della demolizione di murature interne di abitazioni una vera e propria arte, capace di donare allo spazio una condizione completamente differente e agli abitanti la percezione di vivere in una casa del tutto nuova.

Solitamente l'eliminazione di un muro viene classificato dal punto di vista normativo come intervento di manutenzione straordinaria e deve essere segnalato all'Ufficio Tecnico comunale presentando una Denuncia di Inizio Attività (DIA) firmata dal proprietario o da un avente diritto e asseverata da un tecnico abilitato. Con l'introduzione di nuovi provvedimenti a livello regionale e la modifica dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 da parte del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, nelle regioni italiane o nei comuni ove non sia in vigore una legislazione più restrittiva, è possibile effettuare categorie minori di interventi di manutenzione straordinaria, come appunto l'abbattimento di un muro interno senza presentare la DIA.

Dopo avervi consigliato la lettura di questo Libro delle Idee: Una ristrutturazione all’avanguardia, proseguiamo nell'illustrazione delle potenzialità della demolizione muraria attraverso cinque esempi fortemente innovativi.