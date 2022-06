Per preparare il dolce perfetto, l'arredo adatto in cucina

La pasticceria è un'attività che può richiedere un sacco di accessori. Per la maggior parte dei progetti di base, avrete bisogno di ciotole, cucchiai , mixer, carta da forno, stampi per i biscotti e teglie, elementi necessari e di base nelle cucine moderne come in quelle classiche. Affrontare più complicati sforzi di creazione gastronomica può richiedere forniture più complesse, che vanno dalle stoviglie specialistiche, come pentole Madeleine, agli apparecchi più stravaganti, come una macchina per il cioccolato- questo dipende dalla portata e dall'entità del progetto. Una mensola elegante, come quello nella foto qui, non mancherà di tenere tutti questi strumenti a portata di mano.