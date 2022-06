Apriamo le porte alla primavera

È primavera, la temperatura più mite scioglie gli animi infreddoliti dall'inverno e li invita ad uscire. Diventa così importante progettare il proprio spazio all'aperto, da vivere insieme agli amici mentre si fa una grigliata di pesce o per far finalmente scorrazzare in libertà i più piccoli.

Nell'arredare l'esterno sarà necessario porre attenzione alla disposizione delle sedute, a seconda del gusto personale, in modo da creare piacevoli angoli dedicati al relax e valorizzare gli spazi a disposizione in giardino. Non dimentichiamo anche tavoli, barbecue ed altri mobili da esterno che è possibile combinare.