Perché dovresti provare a vivere in un trullo

Chi di noi non ha mai immaginato, almeno una volta nella vita, di poter vivere in un trullo? Uliveti secolari sparsi per la campagna a perdita d’occhio, antichi borghi disegnati dalle mura candide, distese di muretti a secco che attraversano il paesaggio, mentre l'aria di mare irrompe sottile e sfiora i tetti a cono costruiti di bianchi blocchi di pietra calcarea, chiusi da agili pinnacoli dalle forme diverse. Al di sotto larghi muri bianchi o dai caldi colori si compenetrano gli uni negli altri, generando ambienti microlimaticamente privilegiati.

E poi gli interni così inconfondibili, con le tipiche pareti in pietra a vista, ricche di nicchie e le

piccole stanze con il soffitto a cupola, che rendono gli interni freschi d'estate e caldi d'inverno.

Il Libro delle Idee intitolato L’eleganza del trullo mette poi in risalto anche come il trullo possa diventare un tema progettuale di grande interesse, rivelandosi come un'abitazione piena dalle mille risorse.

Iniziamo dunque un piccolo viaggio tra i trulli per scoprire come possono diventare la nostra casa ideale, non solo per le vacanze.