5 ristrutturazioni da capogiro di 5 case abbandonate

Un vecchio casale dall'aspetto trascurato, ormai abbandonato, è stato completamente rimesso a nuovo e trasformato in una splendida villa dal look attuale, pur nel forte legame con la tradizione. Il risultato è un mix davvero interessante tra antico e nuovo, un ambiente che incanta per la storia che racconta, ma anche per l'eleganza contemporanea che lo contraddistingue.

Prima dei lavori gli interni erano semplicemente degli spazi completamente abbandonati a se stessi. Era evidente che non fossero utilizzati più da lungo tempo, ma fossero ridotti a semplici depositi di oggetti in disuso. A parte il totale stato di incuria, tuttavia, le potenzialità erano innegabili: la bella struttura a vista ed altri elementi tradizionali, come la porta in legno, saltano immediatamente all'occhio osservando questa fotografia.