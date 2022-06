Cosa sapere prima di scegliere un'isola cucina

L'isola cucina può svolgere funzioni anche molto differenti. Ospitare piani di lavoro aggiuntivi, per esempio, o un tavolo che la metta in connessione con il resto dell'ambiente della cucina, trasformandola in un ideale raccordo tra spazi dedicati a funzioni diverse.

In un caso come quello che vediamo rappresentato in questa immagine, il tavolo si sviluppa come un piano che dall'isola si sviluppa verso i pensili che ospitano i piani di lavoro e i fuochi, che individuano la zona dedicata principalmente alla preparazione e alla cottura dei cibi.

Il tavolo diventa può diventare in questo caso un vero e proprio bancone, una zona snack per pasti veloci, ma che funziona anche come raccordo capace di enfatizzare gli aspetti conviviali dello spazio. Una combinazione tra tavolo e una zona dell'isola costituita da ripiani aperti verso il resto della casa, contribuirà a valorizzare ulteriormente gli aspetti di raccordo dell'isola.