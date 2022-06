​Come costruite una piscina in giardino: norme e suggerimenti

Le casistiche per la realizzazione di una piscina sono molto diverse e così i permessi che è necessario ottenere. Si va dall'autorizzazione motivata dall’ARPA, agenzia regionale prevenzione e ambiente, riguardanti lo scarico delle acque di piscina fino ai vincoli sul colore del telo della vasca, per far si che la vista dall’alto delle piscine sia “meno impattante” rispetto al paesaggio del contesto circostante.

Sempre per quanto riguarda il permesso, alcuni comuni adottano il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, particolarmente restrittivo da alcuni punti di vista, come per esempio per quanto concerne il contenimento del consumo idrico oppure per le tematiche connesse con il dissesto idrogeologico del terreno in questione. Nel caso di piscine realizzate in cemento armato , oltre il metro e cinquanta di scavo, alcuni comuni prevedono il rispetto delle normative anti-sismiche, e quindi tutti i calcoli del ferro e del cemento impiegati devono rispettare precise norme.

Esistono naturalmente casi particolari, più restrittivi. Per esempio quello di aree soggette a particolari vincoli in quanto poste in parchi naturali o in zone di rispetto di edifici considerati storici o di particolare pregio.