Eleganza vintage nel centro di Lisbona!

Sempre più persone assumono architetti e interior designers per riordinare gli spazi di un appartamento. Sebbene si tratti di trasformazioni, l'impegno degli addetti ai lavori è volto a rendere un appartamento funzionale e accogliente allo stesso tempo, in questo caso, senza conoscere le persone che vi soggiorneranno. Il progetto che vi presentiamo oggi è stato realizzato a Lisbona dalla Home Staging Factory ed è costituito da undici appartamenti per il soggiorno turistico e, per questo motivo, rappresentano una sfida importante in termini di decorazioni. Vediamo uno di essi e scopriamo in cosa consiste.