La casa in campagna: 7 magnifiche idee

Cerchiamo un'idea per aggiungere una nota colorata alla nostra casa in campagna senza dover ridipingere la facciata? Rivestiamola con allegre decorazioni floreali! Potremmo per esempio incominciare disponendo delle scenografiche fioriere in pietra davanti all'ingresso o vicino al cancello. Come secondo passo potremmo inoltre far crescere delle piante rampicanti lungo i muri esterni della casa: in un paio di anni potremo già ottenere notevoli risultati, come possiamo ammirare in questa affascinante proposta. Per evitare che le foglie possano in qualche modo danneggiare l'intonaco della casa, scegliamo piante rampicanti non infestanti come il glicine o il gelsomino, perfetti anche per regalare alla facciata suggestivi tocchi i colore.