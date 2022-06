Lo stile scandinavo a Varsavia

Già da questa prima immagine possiamo cogliere appieno lo stile della casa. Il cemento a vista e il bianco abbondante danno un look contemporaneo e un carattere molto forte agli ambienti. La forte nota industrial conferita dal materiale di copertura viene bilanciata dal legno, utilizzato sia per il pavimento, rivestito in un bel parquet di rovere, che per gli arredi, rendendo tutto molto più accogliente.

Il tavolo da pranzo è un esempio di quello che dicevamo all'inizio: geometrie semplici. Questa semplicità risulta essere una scelta piuttosto azzeccata, soprattutto in abbinamento ad elementi delicati ed eleganti, come le piante scelte per completare questo spazio: orchidee, il simbolo dell'eleganza.