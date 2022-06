La seconda vita di una vecchia casa colonica

La maggior parte della casa è stata lasciata aperta fino a sotto il timpano, in questo modo le travi a vista che sono state conservate come elemento di design, donano carattere e stile al nuovo assetto della casa, diventando il centro della progettazione. Il soggiorno vanta un soffitto alto quasi 8 metri, il che influenza particolarmente la sensazione di spazio che ne deriva. Il risultato è un ambiente ampio e luminoso. Il piano terra appare come un grande open space dove il living, la cucina e l’area pranzo convivono in un’atmosfera perfetta. Al centro della stanza si erge la scala che conduce al piano superiore e che al contempo agisce come divisorio tra le diverse aree. Come? Non capite dove si trovi? Esattamente dietro la parete con la Tv.