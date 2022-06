10 irresistibili rubinetti per la cucina

Chiudiamo il nostro libro delle idee dedicato ai rubinetti da cucina con una proposta dal sapore provenzale, perfetta per le cucine in stile rustico, come vediamo in questo progetto dello Studio Cozzi: un rubinetto miscelatore monocomando rifinito in color sabbia antico, con canna alta girevole. Da notare gli inserti in acciaio che caratterizzano il comando e le giunture: un dettaglio semplice ma di grande effetto, che contribuisce ad aggiungere un raffinato tocco di modernità alla cucina.

Eccoci arrivati alla fine del nostro viaggio alla scoperta dei 10 rubinetti per la cucina a cui è difficile resistere: trovata la giusta ispirazione? E ora, per completare la nostra cucina, possiamo leggere anche ’Il mobile lavello per la cucina: come scegliere quello giusto”.