Una ristrutturazione a Milano all'insegna della modernità

Un interessante dettaglio riguarda senza dubbio l’illuminazione artificiale scelta per questo ambiente. Si tratta di fasci di luce orizzontali e verticali che disegnano altezze e percorsi insinuandosi nella controsoffittatura lineare e nelle pareti. Ma le sorprese non finiscono qui! La luce, infatti, non disegna solo lo spazio superiore, ma anche quello inferiore.. basti guardare la base della grande isola centrale. Affascinante, non credete?