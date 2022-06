Come organizzare lo spazio in una cucina piccola

Per una piccola cucina la parola d'ordine non è rinunciare ma organizzare. Non deve mancare nulla, bisogna adeguare l'arredamento allo spazio che si ha a disposizione. In commercio esistono tante soluzioni, anche su misura, per qualsiasi ambiente ed esigenza. L'importante è sfruttare gli angoli disponibili e le pareti per riporre mensole e armadietti senza però esagerare. Troppi mobili e oggetti di arredo renderebbero lo spazio poco pratico e anche caotico.