5 spettacolari camere da letto in mansarda

Nella prossima camera il fil rouge è proprio il legno all-over, utilizzato sia per il tetto mansardato, sia per il rivestimento delle pareti, che per la pavimentazione. Le tonalità presenti appaiono diverse ma perfettamente amalgamate. A creare un lieve contrasto tra struttura e arredamento è l'impalpabilità dei tendaggi, usati come leggero separè tra la zona notte e il resto della camera, abbinati alla biancheria per il letto sui toni del grigio perla cangiante. Un piccolo dettaglio in pietra naturale si staglia poi sul muro a ridosso della testata, per rimarcare il sapore rustico e tradizionale della stanza.