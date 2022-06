7 splendide mansarde tutte da copiare!

Come non rimanere affascinati dal progetto di Von Mann Architektur, tutto a base di legno massello e uno stile rustico ma minimale? La mansarda si riscopre in questo caso fautrice di un'atmosfera incredibilmente romantica e country-chic, con un'allure moderna e caratterizzata da materiali di prima qualità. L'intero appartamento ricavato nel sottotetto gioca sui toni del bianco panna abbinato alle sfumature calde lignee, fatta eccezione per piccoli accessori colorati che tuttavia non destabilizzano l'armonia originale. Arredi ultra moderni completano gli spazi, per coccolare gli ospiti con il massimo comfort.