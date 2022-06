7 incredibili soggiorni con travi in legno

7 soggiorni tutti diversi ma con un'unica costante: le travi in legno lamellare come elemento scenico e strutturale del soffitto. A impacchettare e racchiudere l'interior design delle meravigliose abitazioni internazionali che vi proponiamo in questo libro delle idee è infatti proprio il sottotetto mansardato che dona all'atmosfera un calore inguaribilmente romantico e dal sapore rustico. Ulteriore leit motiv risulta poi l'abbinamento legno e intonaco bianco, che garantisce all'abitazione un carattere moderno e confortevole. Se la struttura è il cardine, l'arredamento non è da meno, presentando una cura per mobili, complementi e dettagli che sfiora l'impeccabile. Gli ambienti appaiono adibiti ad hoc non solo per soddisfare un'estetica country-chic da sogno, ma anche e soprattutto per implementare il comfort ed elevare così l'area living a vera protagonista della casa.